Kılıçdaroğlu 'HDP ile pazarlık' iddialarını yalanladı: 'Gizli görüşmemiz varsa MİT açıklasın'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te gazeteciler Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

İttifaktaki partilerin liderleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeterli desteği alıp almadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Alıyoruz tabi, onlarda konuşuyorlar. Hepimiz bir arada değiliz. Diğer arkadaşlar Türkiye'nin değişik coğrafyalarında, illerinde, ilçelerinde çalışıyor. Hep beraber çalışıyoruz" yanıtını verdi.

'Akılla, projelerle yarışılır'

İstanbul'da, AKP ile aynı gün miting yapılacakları ve bunun "karşılıklı bir gövde gösterisi" mi olabileceği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bu yarışsa akılla, mantıkla, projelerle yarışılır. Yoksa kalabalıkları toplayıp, biz daha kalabalığız, siz daha azsınız... Bunlar artık çok gerilerde kaldı. Artık Türkiye'de halkın eğitim düzeyi oldukça iyi, hayatı sorgulayabiliyor. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler sorarsanız, biz cevaplarız, takdir milletindir deriz biter. Bu tür toplantıları eksikliklerim ortaya çıkar, sinirimi tutamam anlayışıyla gelinmiyorsa bu doğru değil. O zaman o kişiler devleti yönetemez."

'Talebim olmadı'

"HDP ya da Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin desteği doğrudan size. Siz onlarla bu konuda bir görüşme yaptınız mı, destek talebinde bulundunuz mu yoksa onlar gelip destekleyeceğiz mi dediler?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hayır, bir talebim olsa kamuoyu önünde bunu yapardım zaten. Ben 85 milyonun oyuna talibim. Geçmişte AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş vatandaşların da oyuna talibim. Çünkü Türkiye'nin huzura ihtiyacı var, kavgadan yoruldu artık. Onu da ben vaat ediyorum" dedi.

'MİT onun emrinde, gizli görüşmemiz varsa açıklasın'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde sık sık "HDP ile kapalı kapılar arkasında ne pazarlıklar yaptınız" şeklinde konuşmalar yaptığının hatırlatılması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) onun emrinde zaten. Bizim gizli kapaklı bir görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Ben o sorumluluğu üstleniyorum. Diyorum ki, ben görüştüysem, evet bunlarla oturduk ittifak konusunda görüştük, anlaştık derim. Böyle bir şey yok. Hayır efendim ne pazarlığı? Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Biz beraber karar alıyoruz. Ama onlar... Allah onlara akıl fikir versin. Efendim yok masanın altında imiş, yok üstünde imiş, yanında imiş, yok sağında solunda imiş. Ya arkadaşlar sizin gözünüz kör mü, açıkça söyleyin bu buradır diye. Onlar da bunun olmadığını biliyorlar. Bildikleri için de toplumun kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu."

'Hani bize diyorlar ya 'HDP masanın neresinde?' peki HÜDA PAR nerede?'

Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış törenine, seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu'nun yer almamasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu soruları yöneltti: "Hani Bahçeli milliyetçiydi, 'Ben bayrağımı ezdirmem' demişti, niye sesini çıkartmıyor. Siyasetçi esen rüzgara göre gidip gelmez. Liderler toplanıyor. HÜDA PAR'ın genel başkanı orada yok. Utanıyorsanız niye listeye koyuyorsunuz? Niye orada değildi? Devleti yönetemiyorlar, artık bitmişler. Erdoğan'ı nasıl eleştiriyorsam HÜDA PAR'ı da, MHP'yi de eleştiririm. Düne kadar Gaffar Okan'ın katillerini kendi bünyesinde tutan yapıyla nasıl bir araya gelirsiniz? Hani bize diyorlar ya 'HDP masanın neresinde?'. Peki HÜDA PAR nerede?" Aynı şekilde SADAT çıktı. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağız, resmi dil Arapça olacak diyor. Bu MİT Müsteşarının yanında oturuyor, Erdoğan'ın danışmanı. Türkiye böyle mi yönetilir?