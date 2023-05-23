Kılıçdaroğlu Hatay'da çadır kent alanını ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Hatay programı kapsamında depremzedelerin yaşadığı çadır kent alanını ziyaret etti.

Çadır kentte yaşayan depremzedelere konuşan Kılıçdaroğlu, "Her zaman yüreğim sizlerle beraber oldu. Sizlerin acıları, depremi yaşayan bütün vatandaşların acıları aynı zamanda benim de acımdır. Deprem olduktan hemen sonra bütün bölgeleri gezdim. Bütün illere gittim. Çadırkentleri ziyaret ettim. Vatandaşlarım arasında hiçbir ayrımcılık yapmadım. Herkesin acısını paylaşmak, herkesin yüreğine dokunmak benim görevlerimden birisiydi. Bunu yapmak istedim. Bundan sonra da yapacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hiç endişe etmeyin, inşallah göreceksiniz. Güzel bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız. Bereketli topraklarda yaşayacağız. Acılarınızı biliyorum, bu acı sadece benim değil bütün Türkiye’nin ortak acısı ve bu acıları paylaştık. İnşallah sevinçli, mutlu günleriniz de olacak. Evlatlarınızla güzel evlerde oturacaksınız. Bunun da sözünü veriyorum. Defalarca söyledim. Depremde yıkılan evleriniz, işyerlerinizi kesinlikle yeniden yapacağız ve kesinlikle bir tek kuruş almadan hepinize bu evlerin tapusunu vereceğiz. Anahtarını vereceğiz. Evlerinizde huzur içinde yaşayacaksınız. Bundan en ufak bir endişe duymayın.” (ANKA)