Kılıçdaroğlu: Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu videoyu "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" notuyla paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu videoda, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak 30! Unutma bu oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.