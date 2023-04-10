Kılıçdaroğlu: Hakkı, hukuku, adaleti İslamiyet öğretiyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İslam dünyası şikayet eder. Ben, şikayetten yana değilim. Ben, sorunları çözmekten yanayım." dedi.

Saadet Partisi, müslüman yoğunluğu fazla olan ülkelerin büyükelçilerini bugün iftar yemeğinde ağırladı. Ankara'daki iftara, Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, büyükelçilere hitaben şunları söyledi:

“Temel Bey ile beraber Türk siyasetinde yeni bir anlayışı egemen kılmaya çalıştık. Birlikte olmak, beraber olmak. Güzellikleri toplumun her kesimine anlatmanın bu topluma büyük bir yarar, fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kavga, çekişmeden bir şey çıkmadı. Ama beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz zaman, ülkenin güzelliklerini toplumun her kesimine rahatlıkla aktarabiliriz. Ne benim ne Temel Bey’in özel bir arzusu yok. Eğer bir arzu varsa bu, ülkenin huzur içinde yoluna devam etmesidir. En büyük arzumuz bu.

Ramazan ayındayız, evet mübarek bir aydayız. Manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Dostlukları ve birliktelikleri dillendirdiğimiz bir aydayız. Bir deprem felaketi yaşandı, onun açtığı yaraları Türkiye’de hep beraber gidermeye ve tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bu millete bir sözümüz var. Dükkanı yıkılan, evi yıkılan, ahırı yıkılan herkesin ama herkesin evini, dükkanını, ahırını yeniden yapacağız. O insanlar, bir kuruş para ödemeden sosyal devletin koruması altında, kendi ahırlarında en azından hayvanlarını besleyebilecek, dükkanda alışverişini yapabilecek, evinde de rahat oturabilecek. Helalleşmenin aslında bu noktada gerçekleşebileceğine inanıyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama o binaların yapılması için 42 kişi imza attı, 13 belge düzenlendi. Hepsi kamu görevlisiydi. Bir kişi, dükkanı alan, tek bir imza attı tapuda. Dedi ki ‘Bu binalar sağlam yapılmıştır, devlet de garantisini vermiştir. Belgeler düzenlenmiştir, fizik mühendisinden mimara kadar 43 kişi imza atmıştır. O zaman ben de gidip bu dairemi, dükkanımı alayım.’ Dolayısıyla bize düşen görev, o konutları, evleri, dükkanları yeniden yapıp hak sahiplerine teslim etmektir. Ölenleri geri getiremeyiz, doğru ama oturup helalleşeceğiz. Ölenleri geri getiremiyoruz ama sosyal devlet olarak üstümüze düşen bütün yükümlülükleri, fedakarlıkları hep beraber yapıyoruz demektir.

'Hakkı, hukuku, adaleti İslamiyet bize zaten öğretiyor'

Sayın Karamollaoğlu, Filistin ve Filistin’de yaşananları dillendirdi. Yıllardır devam eden bir dram var, hakları gasp edilen insanlar var orada. O zaman eğer biz hakkın ve haklının yanında duracaksak elbette ki Filistin ve Filistin davasının yanında durmak zorundayız. Aksi hale biz, bize öğretilen inancı reddetmiş oluruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa haksızlık karşısında susmayacağız, bir yerde haksızlık varsa ona karşı çıkacağız. Bu, benim yakınım, akrabam ve hiç tanımadığım birisi de olabilir. Dolayısıyla hakkı, hukuku, adaleti İslamiyet bize zaten öğretiyor. Hak, hukuk ve adaleti öğretiyor.

'İslam dünyası şikayet eder, ben şikayetten yana değilim'

İslam dünyası şikayet eder. Ben, şikayetten yana değilim. Ben, sorunları çözmekten yanayım. Sorun var mı? Var. Çözülmesi lazım mı? Çözülmesi lazım. Ne ile çözeceğiz? Yüce Yaratan’ın bize verdiği en değerli akıl ve bilgi ile. Yani birikim ile çözeceğiz. Bazen bir sorunu tek başına çözme şansımız olmayabilir. Beraber, birlikte olacağız, güzellikte buluşacağız, yine bu sorunu çözeceğiz. Sorunları çözen bir toplum, daha hızlı ve güçlü ilerler. Çünkü akılcı politikalarla sorun çözülür, önyargılarla sorun çözülmez. Aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Dolayısı ile aklımızı kullanarak pek çok sorunu akılcı politikalar ile çözebiliriz.”