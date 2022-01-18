Kılıçdaroğlu: Hakimlere talimat verildiğini biliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
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"(Osman Kavala davası) Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Kaldı ki adaleti dağıtmak için kurumlar oluşturmuşuz, mahkemelerimiz var yetmemiş uluslararası hukuku Anayasamıza koymuşuz. Ama maalesef AYM kararlarının uygulanmadığını hepimiz biliyoruz. Adaletin olmadığını biliyoruz. Osman Kavala AYM kararına rağmen 1541 gündür hapiste. Ama onun hapiste olması sadece onun kişisel bir sorunu değildir, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur.
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Genç bir avukata yetki veriliyor, yolsuzluk yapanları, sosyal medyadan çıkarmak istiyorlar. Davaları kabul edin dendi. Gerekirse o avukatın adını açıklayacağım. Kul hakkı yiyenin hesabını soracağız.
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Kıskanıyor İBB Başkanı’nı, niye kıskanıyorsun, senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek.
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Milletvekili arkadaşlarımız da çalışıyor. Büyük bir uyum ve kararlılık içinde büyük bir azimle çalışıyorlar. Kara kışa bakmadan halkın nabzını tutma, onları bir şekliyle parlamento kürsüsünde dile getirmek için çaba harcıyorlar. Bu nedenle bütün milletvekili arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Milletvekillerimiz Düzce'ye gittiler, herkesle bir şekliyle ilişki kurdular. Sadece onların sorunlarına ürettiğimiz çözümleri onlara anlatmak için."