Kılıçdaroğlu Giresun'da: Fındık asla 4 doların altına düşmeyecek

14 Mayıs seçimlerine 16 gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da vatandaşların karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Fındık üreticilerine seslenen Kılıçdaroğlu, alım garantisi ve fiyat sınırı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: