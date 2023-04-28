Kılıçdaroğlu Giresun'da: Fındık asla 4 doların altına düşmeyecek

14 Mayıs seçimlerine 16 gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da vatandaşların karşısına çıktı.
Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Fındık üreticilerine seslenen Kılıçdaroğlu, alım garantisi ve fiyat sınırı verdi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
- Fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz. Elin oğlu bizim fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Sen her şeyi dolara bağladın, bu fındığı da o zaman dolar yapalım.
- Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek. Beşli çetelere para buluyorsun. Fındıkçıya gelince “Nereden bulacaksın parayı?” diyorsun. Onlardan söke söke alacağım, size vereceğim. Bu milleti kuru soğana bile mahkum ettiler.
- Teröre karşı durmayan insan değildir. Teröre karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Allah'ın yarattığı bu dünyada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yeteri kadar kamplaştı bu ülke, artık kamplaşmadan çıkmalıyız.
- Giresun’da 22 bin 294 genç ilk kez gidecek sandığa, oy kullanacak. Gençler siz demokrasi istiyor musunuz, iş-aş istiyor musunuz? Benim sözüm var, sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.