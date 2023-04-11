Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 'İlk arabanız ÖTV'siz olacak'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok hesabından yayımladığı video ile gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde gençlerin ilk arabasının ÖTV'siz olacağını, KYK kredi ve burs tutarlarının artacağını ve 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

"Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için üç sebep. İlk arabanız ÖTV'siz olacak. KYK kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar 0 faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcunuz gibi bir derdiniz olmayacak. Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı biçimde sabitleyip, 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, hangi işi seçsem diye düşünmek olacak. Tüm bunların gerçek olduğu hayat dünyanın bir ucunda değil. Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak. Bunu birlikte başaracağız."