Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'İmza attığın bu rezaletleri düzelteceğim'

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağına yönelik vaadde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin' dedi.

Haber Merkezi

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" dedi. Erdoğan'ın söz konusu vaadinin, Millet İttifakı'nın seçim beyannamesinde de yer alması dikkati çekti.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim."

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