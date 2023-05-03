Kılıçdaroğlu gençlere seslendi, Erdoğan'a yanıt verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düzenlediği mitingde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i" ifadelerini kullanmış, Kılıçdaroğlu'nu yuhalatmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan Kılıçdaroğlu gençlere seslenerek "aşmamız gereken eşik bu" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef" ifadelerini kullandı.