Kılıçdaroğlu: Gençlere ‘çıkar telefonunu’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın ‘Gençlerin sorunu yok’ diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün gençlerin barınma sorununa ilişkin "Yalan söylüyorsunuz hayatınız yalan. Yurt kapasitelerini en yüksek seviyeye tırmandıran bir iktidarız" demişti.