Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak

İstanbul'da Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasaklamasının ardından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım." ifadesini kullandı.