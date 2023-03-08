Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak

İstanbul'da Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasaklamasının ardından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım." ifadesini kullandı.
Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım. pic.twitter.com/tI2kA63XZV— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2023