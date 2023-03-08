Kılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Taksim'deki 8 Mart Gece Yürüyüşü'nü yasaklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasaklamasının ardından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım." ifadesini kullandı.

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