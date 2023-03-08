Kadın Dayanışma Komiteleri 8 Mart'ta deprem bölgesinde: 'Biz değil bu düzen enkaz altında kalsın'

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) 8 Mart dolayısıyla birçok şehirden deprem bölgesine doğru yola çıkmıştı. KDK açıklamasında "Yarınlara sözümüz var: Yeni bir ülkeyi hep birlikte kuracağız!" ifadesi kullanılmıştı.

KDK adına yola çıkan heyet deprem bölgesine ulaştı. İlk önce Adıyaman'a giden Kadın Dayanışma Komiteleri sosyal medya hesabından "Sağlıkçılarımızla, psikologlarımız ve gazeteci arkadaşlarımızla Kadın Dayanışma Komitesi heyeti olarak 8Mart'ta deprem bölgesindeyiz. İlk durağımız Adıyaman. Dayanışma malzemelerimizi ve yüzlerce kadının selamını, desteğini getirdik. Biz değil bu düzen enkaz altında kalsın" paylaşımını yaptı.

Paylaşımda, "Türkiye'nin dört bir yanından kadınların mektuplarını, güzel dileklerini ve dayanışma torbalarımızı deprem bölgesindeki kadınlara ulaştırdık" denildi.

Sağlıkçılarımızla, psikologlarımız ve gazeteci arkadaşlarımızla Kadın Dayanışma Komitesi heyeti olarak #8Mart'ta deprem bölgesindeyiz. İlk durağımız #Adıyaman



Dayanışma malzemelerimizi ve yüzlerce kadının selamını, desteğini getirdik. Biz değil bu düzen enkaz altında kalsın. pic.twitter.com/CviWprvolK — Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) March 8, 2023