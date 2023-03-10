Kılıçdaroğlu geceyi çadırda geçirecek: Özel'den 'suikast duyumları' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştiriyor.

Ziyaret kapsamında sabah uçakla Malatya'ya inen Kılıçdaroğlu, gün boyunca çadır kent ve konteyner kentlerde vatandaşlarla buluşacak. Öğleden sonra Doğanşehir'e geçecek olan Kılıçdaroğlu, akşam da Maraş'ın Nurhak ilçesine geçecek.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına bağlanan Ferit Demir, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bilgi aldı.

Maraş'ta Yavaş, Hatay'da İmamoğlu eşlik edecek

Özel, "Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mansur Yavaş eşlik ediyor. Malatya'nın esnafı, iş insanları, meslek odası mensupları, sendika başkanları, kanaat önderlerinden depremden sonra neler yaşandığı ve talepleri dinliyor. Masada altı kişi daha var, altı ittifak ortağının il başkanları bulunuyor. Millet İttifakı'nın takım anlayışını yansıtıyor. İttifak ortaklarımız eksiksiz olarak yanımızda. Yarın da Kahramanmaraş'ta Mansur Yavaş var. Hatay'da İmamoğlu eşlik edecek. İmamoğlu da Akşener'le birlikte Hatay'daki çadır kentleri geziyor olacak" dedi.

Geceyi çadırda geçirecek

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu geceyi depremzede vatandaşlarla birlikte çadırda geçirecek. Özgür Özel "Gece Nurhak'ta geçirilecek. Depremzede ne yiyorsa onu yiyecek, nasıl konaklıyorsa öyle konaklayacak. Sarayların Cumhurbaşkanı değil, gerekirse çadırkentin Cumhurbaşkanı'yla birlikteyiz" diye konuştu.

'Suikast duyumları geliyor, tehditler korku iklimine yönelik'

Güvenlik amirinin çadırda kalmasına endişeyle yaklaştığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'na suikast iddiaları gündeme gelmişti.

Özgür Özel güvenlik endişeleri konusunda şöyle konuştu:

"Sahada 54 arkadaşımız görev yapıyor. Geliyor suikast duyumları. Koruma sayımızda bir artış yok, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebi de yok. Kendisi normal kendi makam aracını kullanıyor. Ama tabii durum ciddi. Zırhlı araç yolladılar Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Bu tehditler aslında seçimi bir korku iklimine taşımaya yönelik. Arkası boş mu çıkar? Artvin Şavşat'ta konvoyumuza ateş açılmıştı. Adaet Yürüyüşü sırasında bir saldırı oldu. Ankara Çubuk'ta çıplak ellerle öldürmek istediler. içine girdiği evi yakın dediler. Bunların bir tanesi bile cezaevine girmedi. Bize gelen istihbaratların yetkililerde olmaması mümkün değil. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki yetkililere güveniyoruz. Zafiyet bunların yönetimine Soylu'ya verip bunların siyasete alet ediliyor olması. Ne yaparlarsa yapsınlar asla korkmuyoruz. Korku iklimine dönüştürmeye çalışanlara karşı bu seçimi bahar iklimiyle yaşamayı, baharların geleceğini hatırlatıyoruz. İstanbul'a nasıl bahar geldiyse Türkiye'ye de bahar gelecek."

Kılıçdaroğlu'na CHP'li milletvekillerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş da eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde Mansur Yavaş'ın yanı sıra Özgür Özel ve Seyit Torun da yer aldı.

14 Mart Salı günü yine depremzedelerin sorunlarını dinlemek için bu kez Hatay'a gidecek olan Kılıçdaroğlu'na Hatay'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu deprem bölgelerindeki ziyaretlerinin ardından seçim gezilerine başlayacak.