HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Kılıçdaroğlu ile görüşmeye ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV’de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından henüz HDP’ye dönük bir randevu talebi olmadığını ifade eden Sancar, “Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz" diye konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını ifade eden Sancar, HDP’ye açılan kapatma davası seçim sürecinde görüşülmemesi gerektiğini söyledi.



Sancar, “Böyle bir belirsizliğin seçmenlere yaşatılması kabul edilebilir değil, YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.



Mithat Sancar, “HDP’ye bakanlık” tartışmalarına dair, “Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.