CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'a göndermede bulunarak "Bizi şimdi suçluyorlar. Hangi gerekçe ile suçladıklarını da biliyorum. Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş tutanlar, bizi suçlayamazlar" dedi. Kılıçdaroğlu "Bizim, CHP’nin iki kırmızı çizgisi var. Bir; vatan. İki; bayrak" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İBB’nin Çatalca’da düzenlediği sığır süt yemi ve mazot dağıtımı programına katıldı.

'Onların gece yatmadığını, kabuslar gördüklerini de biliyorum'

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Beşli Çete kazanmayacak, çiftçi kazanacak. Beşli Çete kazanmayacak, esnaf kazanacak. Esnaf için, çiftçi için, üreten için çalışacağız. Bazen diyorlar ki ‘Efendim Beşli Çetelerden bu parayı nasıl alacaksın?’. Adalet içinde, söke söke alacağım. Hiç endişe etmeyin. Söke söke alacağım. Her kuruşu alacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu "Götürdüler ya dışarıya 418 milyar doları. Sanıyorlar, ‘götürdük ve bunu kimse alamaz’. Alacağım, alacağım. Bay Kemal, onların tamamını alacak. Tamamını alacağım. Onların gece yatmadığını, kabuslar gördüklerini de biliyorum. Ama kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenleri asla ve asla affetmeyeceğim" diye konuştu.

'Katillerle, teröristlerle iş tutanlar bize ders vermeye kalkamazlar'

14 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu "Bütün sandıkların güvenliğini aldık, ondan emin olun" dedi.

"Bizi şimdi suçluyorlar. Hangi gerekçe ile suçladıklarını da biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu "Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş tutanlar, bizi suçlayamazlar. Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş tutanlar, bizi suçlamaya kalkanlar; Çatalca Meydan'ından söylüyorum. Bizim, CHP’nin iki kırmızı çizgisi var. Bir; vatan. İki; bayrak. Bunu her yerde söyleyin. Deyin ki ‘Gittik, Bay Kemal’e sorduk, senin kırmızı çizgin nedir diye. Bay Kemal dedi ki benim iki kırmızı çizgim var. Bayrağım ve vatanım.’" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Katillerle, teröristlerle iş tutanlar, bize ders vermeye kalkamazlar. Biz, Kuvayi Milliyeciyiz. Onlar Kuvayi Milliye’nin ne olduğunu da bilmezler. Biz her şeyi biliriz. Tarihimizi biliriz, geleceğimizi inşa etmek isteriz" dedi.

"Her şeyi çok güzel yapacağız. İnanın. Bizim mala ve mülke ihtiyacımız yok" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Plato’nun söylediği, 2 bin 400 yıl önce söylediği güzel bir söz var; ‘İktidar sahipleri, iktidardayken zenginleşiyorlarsa sizin haklarınızı değil kendi mallarını korumaya başlarlar’. İktidar sahiplerinin zenginleşmesini asla kabul etmiyoruz. Size hizmet, hakka hizmettir. Bunu unutmayın."