Arınç'tan HÜDA PAR çıkışı: Bu memleketin tertemiz vatansever evlatları

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhur İttifakı'nı destekleyen HÜDA PAR'a yönelik tepkilere yanıt verdi.

Arınç, "HÜDA PAR genel başkanı ve yanındaki arkadaşları bizim eksi dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisi'ndeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Medyada orada burada yapılan dedikodulara kulak asmayın onlar bu memleketin tertemiz vatansever evlatlarıdır" ifadesini kullandı.

Arınç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Başka diyarlarda bulunamayız. AK Parti bizim evimiz, AK Parti bizim memleketimiz, AK Parti bizim inancımız ve davamız. Bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa o parti yaptı. Ona buna kızarak yoldan çıkmamız mümkün değil. Biz vefalı ve sadakatli olmaya mecburuz. O yüzden geliyorum AK Parti toplantısında konuşuyorum.

Onlar gittiler. Gittiler ne oldu. Yüzde 1'leri bile bulamazken birilerinin ittifaklarına dahil oldular. Şimdi oralarda birkaç milletvekili çıkarmak için çalışıyorlar. Biz 373 milletvekili görmüş bir parti iken şimdi sadece '7 milletvekilim olsun', '5 milletvekilim olsun' demenin hiçbir alemi yok. Yanlış yaptıklarını baştan beri söylüyorum.

Onlarla eskiden birlikte çalıştık. 'Türkiye'de en başarılı ekonomi işini ben yaptım. Türkiye benim yüzümden bu başarıyı kazandı' diyen birisine ben aynı hükümette 7 sene hükümet sözcülüğü yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış biri olarak şunu söylüyorum: Sen o kabinede sadece bakandın. Başımızda bir başbakan vardı ve bütün işleri o yaptı.

İşte 'Paradan sıfır attım, onu yaptım, bunu tuttum' da falan, kardeşim Tayyip Bey söylemese sen yapamazdın. O istemese yapamazdın. Sen iyi bir yönetici olmuşsundur, beraber çalıştığın arkadaşlardan istifade etmişsindir. Bunların hepsini kabul ediyorum ama bu ifadelerle karşımıza çıkma. O yüzden ana gövdeden ayrılan, kökten ayrılanların geleceği yoktur."