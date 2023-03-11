'Kılıçdaroğlu eski Kızılay yöneticileriyle buluşacak'

Depremzedeler çadır beklerken depolarındaki çadırları satan Kızılay'a ilişkin her gün yeni bir skandal ortaya çıkarken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Kızılay yöneticileri ile bir toplantı yapacağı öne sürüldü.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile yapılacak toplantıyı 2005 ile 2011 yılları arasında Kızılay Başkanlığı yapan Tekin Küçükali organize edecek.

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilecek toplantıya Kızılay’ın eski şube başkanları ile delegelerinin katılacağı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın tasfiye ettiği yöneticilerin de bu toplantıda yer alacağı tahmin ediliyor. Toplantının 15 Mart günü sabah saatlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.