Hüseyin Baş: 'Kızılay’ın 140 bin liraya sattığı çadırı 32 bin liraya aldık'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Malatya'da partisinin kurduğu çadırları ziyaret etti. Kızılay'ın AHBAP'a sattığı ortaya çıkan çadırlar ile aynı büyüklükteki çadırları daha ucuza aldıklarını söyledi.

Çadırların faturasını paylaşacağını kaydeden Baş, “Kızılay’ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz. Bir de bize 'O fiyata alamazsınız' diyorlar. Çadırlar burada işte. Kaç metrekare bunlar, 98 metrekare. Tarihe kayıt düşsün. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı, yazık” dedi. (ANKA)