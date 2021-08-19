Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında yaptığı açıklamalara ilişkin "iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde… Dün yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık!" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sonunda da 'Neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu' diye soran halkımıza, 'Başınıza taş düşsün' dedi. Erdoğan’ın trolleri de paralelde küfürlü bir kampanya başlattılar. Saray’ın hali maalesef budur.

Erdoğan’ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici…

128 milyar hala ortada yok. Ekonomi çökmüş. Göçmen seli devam ediyor. Yangınlar ülkeyi çorağa döndürdü. Seller ilçeleri yok ediyor; Erdoğan küfürde kıyamette… Beceriksizliğinin yarattığı boşluğu küfürbaz trolleri doldurmaya çalışıyor.

'İktidarın seçimde güvenoyu alması gerekiyor'

Önümüz kış. Enflasyon halkımızın belini kırıyor. Görülüyor ki, canlı yayınlarını uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan, halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak.

Biz bu kış belediyelerimizle, halkımızın yardımına mutlaka koşacağız ama böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği de aşikârdır."