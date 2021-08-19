Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında yaptığı açıklamalara ilişkin "iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde… Dün yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık!" dedi.
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: