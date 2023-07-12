Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: 'Hırsızları ifşa etmek benim görevimdir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Evet haklısın, hırsız çok Erdoğan. Önün arkan, sağın solun hırsız dolu. Aynaya baksan da olur aslında” dedi.

Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir videoyu, “Evet haklısın, hırsız çok Erdoğan. Önün arkan, sağın solun hırsız dolu. Aynaya baksan da olur aslında” mesajıyla sosyal medya üzerinden yayımladı.

'Hırsızları ifşa etmek benim görevimdir'

Videoda, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmadan şu bölümlere yer verildi:

“Söz vermiştim, ‘O yurt dışına götürdüklerini kuruşu kuruşuna getireceğim’ diye. Ama sözümden dönmüş değilim. Göreceksiniz tarih, o 418 milyar doların Türkiye’ye nasıl getirildiğini yazacaktır. Bunu göreceksiniz.

Bayburt’ta Erdoğan konuşmuş; ‘Maalesef’ demiş ‘hırsızlar çok’. Vallahi doğru. Ben, Erdoğan’a şu çağrıyı yapıyorum; Saray’da sağına bak, kesin göreceksin. Soluna bak, kesin göreceksin. Önüne bak, kesin göreceksin. Arkana bak, kesin göreceksin. Aynaya bak, kesin göreceksin. Hırsızları temizlemek ve onları da ifşa etmek benim görevimdir.”