Kılıçdaroğlu: AK Parti’ye oy veren kardeşlerimin oturup bir vicdan sorgulaması yapmaları gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımın zor durumda olduğunu biliyorum. Neden sesiniz daha gür çıkmıyor diye sitem ettiklerini de biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız ama 25 milyonu artırmamız lazım. Ben edeceğim zaten ama diğer arkadaşımızın da etmesi lazım. Vatan sadece benim vatanım değil hepimizin vatanı" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim sıkıntım varsa benden daha zor durumda olan vatandaşın da sıkıntısı var. Biz size oy verdik siz bizi mahvettiniz demeleri lazım. Ama AK Parti’ye oy veren kardeşlerimin oturup bir vicdan sorgulaması yapmaları gerekir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti NATO üyesidir. NATO’da kararlar oybirliği ile alınır. Bir ülke NATO’ya üye olmak istiyorsa tüm üyeler kabul oyu vermelidir.

İsveç terör örgütü üyelerini tuttuğu için, ‘Asla üye olamazlar’ diye ifadeler kullanıldı. İsveç geri adım atmadı, tam tersine kutsal kitabımızı yaktılar. Ona da yeterince tepki göstermediler. Biden Erdoğan’a telefon etti ve Erdoğan ‘evet diyeceğiz ve Meclis’e getireceğiz’ dedi.

Bir devleti yöneten kişi, onuruyla hayatta kalan bir devlet böyle yönetilir mi? Dün söylediğinizi bugün neden yalıyorsunuz? Biden telefon etti. Eminim derhal esas duruşa geçip ne emrediyorsunuz demiştir. Kardeşim bunlar senin dediklerini yaptılar mı? Dün hayır diyordun bugün neden evet dedin.

İsveç AB için Türkiye’ye destek verecek. Dünya’dan haberi yok. AB ayrı NATO ayrı. Yalan üzerine dış politika oluşturuyorsunuz. Bu kabul edilebilecek bir şey değil arkadaşım.

84 milyona demokrasiyi getiriyor musun? Demokrasinin yolu, AB’nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay bunlardan geçiyor sen bunları serbest bırakacak mısın?

AB’nin yolu Selahattin Demirtaş’tan, Emine Şenyaşar’dan tweet attı diye gözaltına alınan gencecik çocuklardan geçiyor. Sen bunların gereğini yapacağına söz verdin mi?

AB’nin yolu Diyarbakır’da tutuklu gazetecilerden, Galatasaray Meydanı’nda annesinin babasının, çoluğunun çocuğunun hakkını arayan Cumartesi Anneleri’nden geçiyor. Sen bunların haklarını teslim edecek misin?