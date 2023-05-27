Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a en çok desteği PKK'nın yularını tutan Avrupalılar verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi öncesi TRT'de propaganda konuşmasını yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting meydanlarında izlettiği kendisi hakkındaki montaj videolara göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, 'Montaj değil gerçek, mülteciler için ne dedik' başlığıyla bir video izletti.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Gençler ilk turda kimin manipüle ettiğini gördüler. İkinci tura bu kez sıfırdan başlıyoruz. Tüm maskeler düştü. Artık en gerçek hallerimizle seçime gidiyoruz.
- Erdoğan, mert bir rakip olamadı, önüme çıkamadı. Hala da çıkamıyor. Peki, Erdoğan’a en çok destek verenler kimler biliyor musunuz? Avrupalılar. Güya dergilerinde ona karşı yazılar yazdılar. PKK’yı konuşturdular. Unutmayın, PKK’nın yularının bir ucu hep Avrupa istihbaratının elindedir. Bu Avrupa ve PKK bilmez mi, onlar her konuştuklarında Erdoğan’a desteğin artacağını. Elbette bilirler. Bilerek manipüle ettiler milletimizi. Bilerek ters psikoloji yaratmaya çalıştılar.
- PKK’yı da onlar konuşturdular. Seni burada barındırmam, konuşacaksın dediler PKK’ya. Konuşturdular. Onlar da konuştu. Çünkü Erdoğan kalsın istiyorlar. Çünkü Erdoğan kalırsa, kaçakçılar ve sığınmacılar da kalacak. Erdoğan onlar için satın alınabilir biri.