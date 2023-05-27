Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a en çok desteği PKK'nın yularını tutan Avrupalılar verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi öncesi TRT'de propaganda konuşmasını yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting meydanlarında izlettiği kendisi hakkındaki montaj videolara göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, 'Montaj değil gerçek, mülteciler için ne dedik' başlığıyla bir video izletti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: