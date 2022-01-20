Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı tazminat davasını kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan'a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık! Böylelikle Erdoğan'ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk! Hesap sormaya devam edeceğiz!"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine söylediği "Cahil, izansız, vicdansız, zekâ yoksunu, kalbi kin ve nefretle dolmuş mahluk" gibi ifadelerine ilişkin Aralık 2020'de 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.