Kılıçdaroğlu AB büyükelçilerine açıklamış: Ekonomik program konusunda DEVA Partisi çalışıyor

Gazeteci Murat Yetkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB'nin Türkiye büyükelçileriyle buluşmasında konuşulanları anlattığı YouTube kanalındaki videoda ilginç bir bilgiye yer verdi.

Yetkin, büyükelçilerin Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda nasıl bir ekonomi programı izleyeceğini sorması üzerine CHP liderinin, bu konuda DEVA Partisi'nin bir çalışma yürüttüğünü, muhalefetteki diğer partilerin bu çalışma üzerinden ilerleyeceklerini söylediğini aktardı.

Yetkin şöyle konuştu:

"Büyükelçilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı veriyor: "Bu konuda (ekonomi) Deva Partisi tarafından başlatılan bir çalışma var, biz de buna katılacağız. Kısa süre sonra bu taslak üzerine altı parti çalışmaya başlayabilir." Demek ki ortak bir ekonomi programı konusunda Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin bir çalışma başlattığını anlıyoruz. Bir şeyi hatırlatalım, yeni bir anayasa fikrini ilk ortaya atan da Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu olmuştu. Bu da ilginç. Erdoğan'ın iki eski yol arkadaşı, siyasi ve ekonomik sistemin değiştirilmesi konusunda bir inisiyatif ortaya koyuyorlar"