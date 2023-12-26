Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı 'beş kuruşluk' davayı kazandı

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı açtığı "beş kuruşluk" davada mahkeme Kılıçdaroğlu’nu haklı buldu.

Hakaret davası Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu’na yönelik "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz…" ifadeleri nedeniyle açılmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, davayı kazandıklarını X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun; ‘kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 kuruş, o nedenle 5 kuruşluk dava aç’ talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık… İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 lira istemli karşı davada da mahkeme aleyhe 35.000 lira tazminata hükmetti! Bu kısmı istinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam…"