Kılıçdaroğlu: Erdoğan uluslararası tefecilerin yönlendirdiği kişidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında, "Bir gazeteciyi tutuklamak, bir televizyoncu tutuklamak hangi aklın işidir! Tutuklanmaması gereken bir konuda tutuklama kararı veriliyor. Akıl alacak bir şey değil!" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan için de, "Erdoğan kontrol eden değil, artık kontrol edilen kişidir. Uluslararası tefecilerin kontrol ettiği ve yönlendirdiği kişidir" ifadesini kullandı.

'Değişen şeyler, asla görüşülemez denilenle görüşmek, ittifak yapmaktır'

CHP'deki 'değişim' tartışmalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir kere bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, sadece hakkın yanında olmak için bir koalisyon kurduysak; başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürkçüsü, milliyetçisi bir araya geldiyse büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere uzanan kitlelerdir. Değişen şeyler, asla görüşülemez denilen görüşmek, ittifak yapmaktır. Değişen şeyler, neden bizden değilsin diye o tarafı görmezden geleceğine, onların yanına gidip ellerini tutmaktır. Bugün, bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık. Yarın 35 milyonu davamıza katacağız."

'25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir'

"Devlet bürokrasinin gücüne rağmen haksızlığın karşısında durabildiysek bu hepimizin başarısıdır" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Başarıyı tek başıma üstlenmem. Ama bu 25 milyonu başarısızlık olarak görürseniz haksızlığın karşısında tek başıma dururum. Çünkü onlar Saray’ın sahtekarlıklarına rağmen haklının yanında duranlardır. Buradaki değişimin mimarı CHP’lilerle birlikte Millet İttifakı’nın mensuplarıdır. Adaletten yana kim bizimle birlikte olmuşsa bu başarı hepimizindir. 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden süreci yönetmektir."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: