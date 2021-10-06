Kılıçdaroğlu: Erdoğan bağımsız bir sağlık kuruluşundan rapor almalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaya Twitter hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu "AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" dedi.

Erdoğan konuşmasında "Biz yeni anayasa diyoruz birileri çıkıyor, gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpıyor. Buradan soruyorum, acaba ilk 4 maddeyi değiştirme fikri, tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri şaşkınlık yaratmıştı.

Zira bu tartışmayı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman gündeme getirmişti. Kahraman "Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir” diyerek ilk 4 maddenin yeni Anayasada yer almaması gerektiğini savunmuştu.