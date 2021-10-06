Erdoğan: İlk 4 maddeyi değiştirme fikri Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan "Biz yeni anayasa diyoruz birileri çıkıyor, gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpıyor. Buradan soruyorum, acaba ilk 4 maddeyi değiştirme fikri, tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?" ifadesini kullandı. İYİP lideri Meral Akşener'in başbakanlığa aday olduğu açıklaması hakkında Erdoğan "HDP, Millet İttifakı'ndaki hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir" dedi. Erdoğan üniversite öğrencilerini de hedef aldığı konuşmasında "Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin milli iradeleri temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. İlk sivil anayasayı hazırlama teklifinde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer partilerden de kendi hazırlıklarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum.

- Diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz.

- Uzlaşma olmazsa 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız. Milletimizin kararı da başımız gözümüz üzerinedir.

- TBMM'nin yeni yasama yılı açılış konuşmamda ekonomiyle ilgili de kapsamlı değerlendirme yapmıştım. Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin ekonomimize etkisi IMF borcumuzdan kurtulmuş olmamızdır. Eski Türkiye'yi hatırlayanlar bu başarıyı çok iyi bilecekler. Baskıların, zulümlerin Türkiye'sinden bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmesini unutamayız.

- Biz yeni anayasa diyoruz birileri de gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpıyor. Buradan soruyorum; acaba Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri tüm CHP'lilerin iradesi midir, Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Bu CHP'nin iradesiyle ülkemiz için vahim bir sorun var demektir.

- Bu CHP’nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP’nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer bu Kılıçdaroğlu’nun kendi görüşüyle bu durumda da partisinin politikalarından farklı bir ajandaya farklı bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir.

- (6-8 Ekim) Tek parti dönemindeki faşist uygulamaları yüz karası olan CHP'nin 28 Şubat'tan 6-8 Ekim olaylarına kadar yakın tarihimizin her kritik meselesinde nasıl ülkenin ve milletin karşısında saf tuttuğunu unutamayız. Bu partinin yerli de milli de olmayan politikalarını anlatacağız. Tarih CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisinin HDP gibi terör örgütü kuklasının emrine verenlerden hesap soracaktır.

'Akşener'i HDP veto etti'

- (Akşener'in başbakanlık açıklaması) HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu beyanlarla, CHP'nin belediye uygulamalarıyla inkarı olmayan bir gerçektir. İYİ Parti'nin buna kör sağır kalarak kendi konumunu koruma çabası sürdürülebilir değildir. Bu hanımefendinin başbakanlığa talip olması da bu trajikomik olayla ilgilidir. HDP, Millet İttifakı'ndaki hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olunmamasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır.

- Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum' sözünü unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu saçmaktan geri kalmaz. Bize saldıran herkes gibi bunların da gerisi envai çeşit rezilliklerle doludur.

- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet anlayışı göremezsiniz. Bu ülke emanet edilemez. 40 tilkinin kuyruğunu birbirine dolaştırdıkları için her gün farklı tarafa savrulanların yarın hangi çukura yuvarlanacaklarını kimse bilemez. Ülkenin gerçek meseleleri üzerine kafa yormak yerine, yumuşak karın olarak gördükleri yere saldıranlara bu millet yüz vermeyecektir.

'AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın'

- CHP ve Kılıçdaroğlu hemen her konuda neresinden tutsanız elinizde kalacak şekilde tel tel dökülüyor. CHP'nin başındaki zatın yalanlarını, iftiralarını ortaya sermekten biz yorulduk. Ama bu zat bunları tekrarlamaktan vazgeçmiyor.

- Dün yine çıkmış Merkez Bankası'nın İstanbul'daki binasından Man Adası iftirasına, uyuşturucu parasına aklına ne gelirse sallamış. Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın. Böyle bir iftirayı da AK Parti'ye atamazsın.

- Devletten aldığı maaş dışında iş yapmamış, iş nasıl yapılır konusunda fikri olmayan bu zatın iddialarına cevap vermeyi zül addediyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işinin adının siyasetle ilgisi yoktur. Artık bu kişi tababet ilminin konusu haline gelmiştir. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönmüştür.

- Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet sorunuyla karşı karşıya olduğumuz biz gerçektir. İnşallah 2023 sadece büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının değil aynı zamanda muhalefetin bu prangadan kurtuluşunun müjdesini alacağımız bir yıl olacaktır.

- Dün demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle Türkiye'ye her alanda nasıl çağ atlatmışsak yarın da büyük ve güçlü Türkiye'yi biz inşa edeceğiz Ülkemizi tarihimizde ilk defa sivil bir anayasaya kavuşturma girişimimiz bile bu konuda bizim önümüze kimsenin geçemediğinin işaretidir.

- Şu anda Ankara-İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız, asfaltlarını yenileyemiyorsunuz. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye? Sular akmıyor her taraf susuz. Niye suları akar hale getiremiyorsunuz? Siz dertli değilsiniz ama biz dertliyiz. Bu ülkenin bizim hizmetlerimizin eserlerimizin dahi olmayan tek bir karış dahi toprağı yoktur.

- (Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın İstanbul'daki binasını yurt yapacağı açıklaması) Ya bu adama ne dersiniz. Bu tababet ilminin iştigal alanına giriyor. Biz bunu yaptık ve Merkez Bankası'nı da oraya taşıyoruz, taşıyacağız. Senin gücün ona yetmez. Aklı erse New York'ta yaptığımız TÜRKEVİ'ni de yurt yapma kararı olarak açıklayabilir. O da 36 kat. Bunları neresinde tutup nasıl anlatalım.

- Ülkemizde kadınlarımızın herhangi bir sorunları veya beklentileriyle ilgili bir beklentisi mi var? Öncüsü biz olduk biz olacağız. Yıllarca kadın hakları savunuculuğu kisvesinin altına saklanarak kendi içlerindeki haksızlık tecavüz bütün bu iğrençliklerin üstünü kapatmaya çalışanların da gerçek yüzlerini ifşa edeceğiz.

- Utanmadan sıkılmadan ya diyor bu iktidar fabrika açmadı açmıyor. Daha geçenlerde ben 26 tane fabrikanın açılışını yaptım. Bu hafta Adana'da yine fabrika açılışları yapacağım Bay Kemal. Bir dikili ağacın yok ya. Bu işler bizim. Sen zaten fabrika görsen başka bir şey zannedersin.

Yurt açıklaması: İlim tahsilini, biz konutlarının, anne babasının olduğu yere taşıdık

- (Öğrenci yurtları) Türkiye dünyanın açık ara en fazla yükseköğretim öğrenci yurdu kapasitesine sahip ülkedir.

- Sadece yatak kapasitesini artırmakla kalmadık yurtlarımızın donanımını da otel statüsüne yükselttik. Ülkemizdeki yurtlar iftihar vesilesi bir düzeydedir.

- Bu yıl ortaya çıkan karmaşanın sebebi geçtiğimiz yıl ile bu yılın başvurularının üst üste binmesinin yol açtığı yoğunluktur. Birkaç şehrimiz dışında ülke genelinde yurtlara başvuran öğrencilerimiz yedekleriyle birlikte yurtlara yerleştirilmiştir. Açıkta kalan öğrencilerimizle ilgili de çözüm çalışmalarımız devam ediyor.

- Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aylık 570 lira beslenme yardımı yapıyoruz bursun dışında. Hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle üniversite eğitiminden mahrum kalmaması için burs veya kredi veriyoruz. Kapıdan geri döndürmek yok.

- 76 üniversite ile devraldık şimdi ise 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Biz üniversitelerimizi bu seviyeye getirirken yurtlar konusunda da attığımız atacağımız adımlar ortadadır.

- Biz üniversitelerle Hakkari'deki evladımızın ayağına üniversiteyi götürelim istedik ve bunu başardık.

- İlim tahsilini, biz konutlarının anne babasının olduğu yere taşıdık.

Öğrencileri hedef aldı: Adeta terörist tipler

- Bu ülkede artık hiçbir öğrencimizin harç diye bir sorunu kalmadı. Ama bazıları bu güzel iklimi zehirlemek için olmadık işlere kalkışmaktan çekinmiyor. Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Avrupa’da Amerika’da bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Bizde ise sırf hükümete sıkıntı çıkartıyorlar diye bu saygısız, sevgisiz, kötü niyetli, adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. İnşallah bu sorunları da kendi mecrası içinde hiç kimsenin hakkına hukukuna halel getirmeden ama kötü niyetlilere de meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız.

'2023'te bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstleniriz'

- Önce 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza ardından gençlerimize 2053 vizyonumuzu, TeknoFest kuşağına bırakacağımıza şüphe duymuyorum. 2023'te bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğu üstleniriz. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini sürdürme imkanı bulabiliriz. Bu bizlerin, buradaki heyetin elindedir.