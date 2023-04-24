Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içerisinde bütün Suriyelileri göndereceğiz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En geç iki yıl içinde bütün mültecileri kendi yurtlarına göndereceğim, kendi yurtlarını yaparak. Suriye yönetimi ile oturacağız, karşılıklı büyükelçilikler açacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Uşak'ta düzenlenen mitingde konuştu.

'Ne bebek katili serbest kalır bu ülkede, ne de teröristler hapishaneden çıkarılır'

Kürsüye ilk çıkan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Ankara halkının cebinden tam 1,6 milyar lirayı çaldılar. Onlara yapacağımız hizmetlerin önü kesildi. Çevre Bakanlığı'ndan da 1 milyar liralık alacağımız var, alamıyoruz. Türkiye'nin şu an en büyük beka meselesi iktidardır. Onlar gittikten sonra insanlar kucaklaşacaktır.

Ne bebek katili serbest kalır bu ülkede, ne de teröristler hapishaneden çıkarılır. Onları çıkarırsanız yine siz çıkarırsınız, bunları görmedik mi?

'Biz gelince İstanbul Sözleşmesi de devreye girecek'

Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan İmamoğlu, şöyle konuştu:

Bir avuç insanın ailesi ile değil, biz 86 milyon insanımızın evlatları ile yönetmeye geliyoruz. Biz sorumluluğumuzu sizinle birlikte gerçekleştireceğiz. 'Yemek bile yiyemiyorum' diyen kimse kalmayacak.

İstanbul Sözleşmesi'ni yapalım. Nasılsa biz gelince İstanbul Sözleşmesi de devreye girecek.

'Beşli çetenin kaçırdığı bütün paraları getireceğim'

İmamoğlu'nun ardından son olarak kürsüye Kılıçdaroğlu çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

Buraya taşeron işçiler gelmek istemiş, işçilere izin vermemişler. Kendilerine sesleniyorum: Meraklanmayın az kaldı, devlet taşeron çalıştırmaz. Aynı şekilde emeklilerimiz, sizi unuttuğumuzu düşünmeyin. 2015'ten itibaren emeklilere bayramlarda asgari ücret kadar birer ikramiye verilmesini savundum. Önce itiraz ettiler, sonra verdiler, şimdi biraz daha veriyorlar.

O beşli çetenin kaçırdığı bütün paraları getireceğim. Emeklinin, işçinin, sanayicinin kim alın teri döküyorsa ona her türlü desteği vereceğim. Bay Kemal'in saray merakı yok. Bay Kemal gidecek, Çankaya Köşkü'nde oturacak. Yani Mustafa Kemal'in koltuğuna gideceğiz, Mustafa Kemal'in ideallerini gerçekleştirmek için çalışacağız.

Hiç kimsenin kimliğini, inancını sorgulamayacağız. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz.

'Bizim iki kırmızı çizgimiz var, gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz'

Şimdi bize arada bir milletçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Siz kim, milliyetçilik kim? Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bir bayrağımız, iki vatanımız.

Onun dışında herkesle oturur konuşuruz, bayrak ve vatan bizim vazgeçilmezimizdir. Bayrağımız için de vatanımız için de gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz.

Onlar ne yaptılar? Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar, bayrağı indirdiler. Bay Kemal, Süleyman Şah'ı vatan toprağına götürecek, bayrağımızı dikecek ve Bay Kemal başta olmak üzere herkes saygı duyacak.

'Bay Kemal asla ve asla egemen güçlerin karşısında diz çökmeyecek'

Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara sattılar. Bir hafta içinde fabrikayı alacağım yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğim. Ayrıca bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı hakaret ettiği bir ülkeye sonra para dilenmek için gitmemiştir.

Bay Kemal asla ve asla egemen güçlerin karşısında diz çökmeyecek. Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde nota veremeyen bir kişi cumhurbaşkanı olamaz.

Savunma sanayi milli bir meseledir. Ne olursan ol savunma sanayi desteklemek zorundasın ama samimi olacaksın. Savunma sanayi deyip Tank Palet fabrikasını satmayacaksınız.

'Bütün köy okullarını yeniden açacağız'

İktidara geleceğiz, iktidar halkın olacak sarayın değil. 4, 5, 6 yerden maaş alacaksın, üniversite bitiren gencimiz işsiz kalacak, izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyetin 100. yılında bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmeni atayacağız.

Cennet gibi bir ülkemiz var. Çiftçi ile toprağı barıştıracağız.

'En geç iki yıl içerisinde bütün Suriyelileri göndereceğiz'