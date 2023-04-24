Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları söke söke alacağım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:
- Yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. Birlikte bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur.
- Demek ki parayı yerinde kullanırsınız, kul hakkı yemezseniz, halka hizmeti hakka hizmet gibi görürseniz Ardahan’ı da Türkiye’yi de kalkındırırsız.
- Dışarıdan et, canlı hayvan, arpa, yulaf, mısır getiriyorlar. Allah aşkına bu ülkenin ovaları, tarlaları, çalışan insanları yok mu? Hepsi var.
- İstedikleri kadar engel çıkarsınlar, biz bu ülkenin halkına güveniyoruz. Sizin için çalışacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, her evde huzurun olduğu bir düzeni getireceğiz. Onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım. Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Sanıyorlar ki biz dışarıya para götürdük, kimse görmez. Bay Kemal görür ve millete verir.
- Ben sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, kul hakkı yiyene oy vermeyin. Herkes bulunduğu yerde karnını doyuracak, herkes bulunduğu yerde huzur içinde yaşayacak. Onlar paraları beşli çeteler için harcıyor, Bay Kemal halk için harcayacak.
- Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olacak. Köy okullarının tamamını açacağız. Gençler, ben de sizinle beraberim. Ardahan söz; Sahra Tüneli gelecek, çiftçi kazanacak, üretici kazanacak, her köyde öğretmen, veteriner olacak, hayvanlarınızın aşısı ücretsiz yapılacak. Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi entegre tesisleri kurulacak. Kafkasların ve Orta Doğu'nun 25 milyar et ihtiyacını bu bölge karşılayacak.