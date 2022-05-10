Kılıçdaroğlu: Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Her birimizin düşünceleri endişeleri var ama endişelerimizi yok etmek, düşüncelerimizi iyiliğe yönlendirmek zorundayız. Ülkemize barışı getirmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz karamsar atmosferden çıkarmak zorundayız" dedi.

Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, "Ya biz özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya bunun adımını senden önceki Obama yönetimi ile beraber kurduk" ifadesini hatırlatarak, "Tarihi bir itiraftır, tarih açısından Türkiye'nin yüz karası olan bir cümledir. Ne demiştim, emperyal güçler ateşi elleriyle tutmazlar, maşa kullanırlar. Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"İki alanın Türkiye'de şahsileştirildiğini görüyoruz. Bunu hiçbir vatandaşım unutmasın, ekonomiyi ve dış politikayı şahsileştirdik. Dolar, faizler aldı başını gidiyor. Program üstüne program açıklıyorlar her açıklanan program ekonomiyi biraz daha kötüye gidiyor. Çünkü ben ekonomistim diyen kişinin ekonomiden anlamadığını gördük. Devlet yönetiminde şahsileştirme olmaz.

Dış politika şahsileştirildi. Bunun ötesinde bir tehlike daha var dış politikayı egemen güçlerin talebiyle yapmaya kalktığınızda çok daha derin sorunlar yaratıyorsunuz. Bugün geldiğimiz nokta budur. Suriye ve sığınmacılar konusu. Bu konuda partimiz çok iddialı. Biz komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını dile getirdik. Biz dile getirdikçe egemen güçlerin talebi üzerine bizi suçladılar.



Olayların çıktığı tarih 2011'den Mayıs 2022'ye kadar 91 meclis araştırma önergesi verdik. Ama 432 soru önergesine bu güne kadar yanıt verilmiş değil. Bu kadar kibirle devlet yönetilmez. Niçin yanı vermediler? Cevabını bilmiyorlar. İlk kez böyle garip bir tablo ile karşı karşıyayız. Nisan 2012'de Arap Baharı Konferansı düzenledik İstanbul'da. Arap dünyasının yaşadığı ciddi sorunlar vardı. ktidarın yapamadığını yaptık Arap baharı konferansını topladık. 24 Ağustos 2012'de olaylar büyüdü. Türkiye'nin çözüm üretmesi lazım üretemiyor.

Bunun üzerine Erdoğan'a bir mektup yazdım. Mektupta 'Suriye konferansı toplayın. Ve Suriye'de yaşanan dramı masaya yatırın' dedim. Tabii olmadı. Ama Erdoğan 5 Eylül 2012'de meşhur lafını söyledi; 'Emevi Camii'nde namazımızı kılacağız.' Düşünebiliyor musunuz, devlet yönetimindeki şahsileşmeyi görüyor musunuz! Bu anlayış Türkiye'yi bugünkü haline getirdi.

Savaşın bitmesi gerektiğini söyledim, BM'nin ağırlığını koymasını istedim. Erdoğan yapamıyor ama bunun yanlış olduğunu biz söylüyoruz. Yeri gelince üfürüyorsun ama bir mektup yazamadın mı sen? Birleşmiş Milletler'e gidemedin mi, orada Suriye'yi masaya yatıramadın mı sen? Yatıramadı. Niçin? Patrondan izin alamadığı için."