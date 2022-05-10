Kılıçdaroğlu: Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşuyor.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Her birimizin düşünceleri endişeleri var ama endişelerimizi yok etmek, düşüncelerimizi iyiliğe yönlendirmek zorundayız. Ülkemize barışı getirmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz karamsar atmosferden çıkarmak zorundayız" dedi.
Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, "Ya biz özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya bunun adımını senden önceki Obama yönetimi ile beraber kurduk" ifadesini hatırlatarak, "Tarihi bir itiraftır, tarih açısından Türkiye'nin yüz karası olan bir cümledir. Ne demiştim, emperyal güçler ateşi elleriyle tutmazlar, maşa kullanırlar. Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle: