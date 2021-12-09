Kılıçdaroğlu el hareketine ilişkin konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki el hareketine ilişkin, 'Ellerime değil sözlerime baksınlar…' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Meclis'teki el hareketine ilişkin "Ellerime değil sözlerime baksınlar…" dedi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Konuşması sırasında yaptığı el hareketi için Kılıçdaroğlu'na, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" diye sordum.

Kılıçdaroğlu dedi ki;

"Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…"

Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Meral Akşener ile sık sık buluşuyorsunuz. Bu konuyu konuştunuz mu?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile evet sık sık buluşuyoruz. Hatta aracısız sık sık telefon ile uyum içinde görüş alışverişi yapıyoruz.

Hayır, Meral Hanım'la da kimseyle de görüşmedim.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la da bu konuyu konuşmadım."

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