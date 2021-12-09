CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, Meclis'teki el hareketine ilişkin "Ellerime değil sözlerime baksınlar…" dedi.
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Kaya Emre Uzmay
Kılıçdaroğlu el hareketine ilişkin konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki el hareketine ilişkin, 'Ellerime değil sözlerime baksınlar…' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, Meclis'teki el hareketine ilişkin "Ellerime değil sözlerime baksınlar…" dedi.
Yazıdan bir bölüm şöyle: