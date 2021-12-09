Bütçe görüşmeleri sırasında AKP'lilerden Meclis'te saldırı

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürümesi ve AKP'li Alpay Özalan'ın CHP'li vekillere yumruklu saldırısı damga vurdu.

Akşam saatlerinde yürütme adına kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak HDP sıralarına dönerek "Kürtler sizden nefret ediyor" diyerek bağırdı. "Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur" diyen Soylu, "Bu ülkede kimin paravanı olarak bildiğimiz bir PKK düşmanlığı vardır. Kürtler Aleviler bu ülkenin asli unsurlardır. İstismarı gazi meclis altında kabul etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

HDP'li vekiller pankartlarla protesto düzenlerken Soylu kürsüden "50 milyarlık kenevirin PKK'ya gitmesini bizim aslanlarımız engelledi, bağırmanız bundandır" şeklinde bağırdı.

HDP'li vekillerin açtıkları pankartlar

Ardından CHP sılaralına dönen Soylu "Sizin genel başkanınız benim arkadaşlarıma iftira etti. '108 bylockcu vekil var' dedi. Milletvekillerini açıklamayan namerttir" dedi. Soylu ayrıca "Tezkereye hayır dediniz, bunu bir bedel olarak taşıyacaksınız" tehtidinde bulundu.

Soylu'nun ardından kürsüye çıkan CHP'li Özgür Özel'in Soylu'ya yönelik,"Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda" ifadelerinin Soylu Özel'in üzerine yürümeye başladı. Soylu'nun ayaklanmasıyla AKP'li Alpay Özalan'ın CHP'li vekillere yumrukla saldırmaya başlaması bir oldu.

Soylu'nun, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Özgür Özel'in üstüne yürüdüğü anlar böyle görüntülendi

'Şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim'

Tekrar kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Soylu "Şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim" açıklamasını yaptı.

Soylu kürsüden ayrılırken "Recep Tayyip Erdoğan mı, Devlet Bahçeli mi? Size bir şey söyleyeyim. Geliyor gelmekte olan" ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Meclis'teki bütçe görüşmelerinde kürsüde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına binmesini hatırlatmıştı. Bu sırada Soylu, Aydın'a bulunduğu yerden “Sahtekarsın” diye bağırmış, Soylu'nun sözlerinin ardından kavga çıkmıştı.