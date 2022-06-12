Kılıçdaroğlu duyurdu: CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı selde hayatını kaybetti

Cumartesi günü Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsü 27 yaşındaki İlkay Yiğit yaşamını yitirmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yiğit'in partisinin Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, ''Ankara’da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.