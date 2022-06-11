ABB: Bugün Ankara'da son yıllarda görülmemiş büyüklükte bir sel felaketi yaşandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yayınladı.

ABB açıklamasında, “Bugün Ankara'da tüm ilçelerde aynı anda ve son yıllarda görülmemiş büyüklükte sel felaketi yaşandı. ABB'ye 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplam 1684 ihbar ulaştı. Merkez dışında, Polatlı ve Haymana'da bugün toplam 13 köyde zarara neden olan yağışların yarın da gün boyu sürmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyesi 1277 araç 3138 personel ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir.” dedi.