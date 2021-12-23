Kılıçdaroğlu: Dolar garantisi veriliyor, o zaman Türk Lirası'nı kaldıralım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’nın Kozan ilçesinde muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu memleketin Türk Lirası yok muydu. Bu ülkenin Merkez Bankası yok muydu. Neden hepimiz dolara takıldık. Neden Türk Lirası'na bakmıyoruz. Niye milli paramızı getirip doların altında bir yere konuşlandırdık. Her şeyin dolarla olduğu bir ülkede bunları yapanlar gerçekten milliyetçi mi değil mi ben merak ediyorum” dedi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, bu toplantıların dertleşme toplantısı olduğunu vurguladı, “Her şeyin dolarla olduğu bir ülkede bunları yapanlar gerçekten milliyetçi mi değil mi ben merak ediyorum” diye sordu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Her biriniz tek tek özel sohbetlerinizde bu memleketin hali ne olacak diye tartışıyorsunuz. Bu toplantılar çok önemlidir. Memleketin iyiye gitmediğini biliyoruz. Dolar ne olacak diye takıldık. Bu memleketin Türk Lirası yok muydu? Bu ülkenin Merkez Bankası yok muydu? Neden hepimiz dolara takıldık? Neden Türk Lirası'na bakmıyoruz? Niye milli paramızı getirip doların altında bir yere konuşlandırdık? Her şeyin dolarla olduğu bir ülkede bunları yapanlar gerçekten milliyetçi mi değil mi ben merak ediyorum. Milli paramız var eyvallah. Bir memleketin en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes dolar ne olacak diye merak ediyor. Farklı bir ruh halinin içerisindeyiz”.

'Normal hayatın içinde dolar kullanalım'

Bankalardaki mevduatların yüzde 67’sinin dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bankaların tasarruf mevduatlarının yüzde 67’si döviz. Neden vatandaş TL değil de döviz olarak tutuyor. Çünkü siyasete güven duymuyor. Yarın benim tasarrufum ne olur diye düşünüyor. Rasyonel, akılcı davranan kim? Vatandaş. Şimdi yeni bir adım daha attılar. Faize dolar garantisi verdiler. Bankada mevduat faiziniz varsa ona dolar garantisi verdiler. O zaman Türk Lirası'nı kaldıralım. Normal hayatın içinde dolar kullanalım" ifadelerini kullandı.

