Kılıçdaroğlu'na 80 bin lira manevi tazminat cezası

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, 1 Ocak 2021’deki grup toplantısındaki konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, 80 bin lira manevi tazminat cezası verildi.