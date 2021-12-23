Kılıçdaroğlu'na 80 bin lira manevi tazminat cezası
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'na 80 bin lira manevi tazminat cezası
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Haber Merkezi