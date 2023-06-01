Kılıçdaroğlu 'değişim' mesajı veren İmamoğlu ile görüşecek

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor.

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek. Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na 'Elinizi rahatlatalım' diyerek görevlerinden istifa önerisinde bulunan MYK üyelerinin bu toplantıda görevden ayrılabilecekleri belirtiliyor.

Duvar'da yer alan Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası 'değişim' mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.

İki ismin CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısının ardından görüşmesi bekleniyor.

İmamoğlu 'değişim' mesajı vermişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" demişti.

Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan İmamoğlu, "Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" ifadelerini kullanmıştı.