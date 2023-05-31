CHP'de 'denge' adımları: 'İmamoğlu’na yakın isimler alınacak'

Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından CHP’de ‘değişim’ gündemde. Yarın merkez yürütme kurulu, Cumartesi parti meclisi toplanacak. Vitrinde değişiklikler planlanırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun denge siyaseti yürütmesi bekleniyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, parti içi muhalefetten ‘değişim’ talebi yükselirken Kılıçdaroğlu önce parti merkez yürütme kurulunu, ardından da parti meclisini toplayacak.

İmamoğlu’na yakın isimler alınacak

Genel başkan yardımcılığı dahil olmak üzere çok sayıda değişiklik beklenen toplantıda milletvekili seçilen bazı parti meclisi üyelerinin merkez yürütme kuruluna çekilmesi bekleniyor.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bunu yaparken ‘parti içi muhalefet dengesini de göz önünde bulunduracağı’na kesin gözüyle bakılıyor. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu’nun özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bazı isimleri merkez yürütme kuruluna alabileceği dile getiriliyor.

Buna ek olarak daha önce parti meclisi üyesi olsa da milletvekili olmayan bazı isimlerin de merkez yürütme kurulunda görevlendirilmesi bekleniyor.

Grup başkanlığı ve başkan vekilliğinde öne çıkan isimler

Parti kulislerinde Gökhan Günaydın, Deniz Demir, Zeynel Emre, Ayşe Eser Danışoğlu, Murat Emir gibi isimlerin merkez yürütme kurulunda görevlendirileceği konuşuluyor. Ancak Zeynel Emre’nin grup başkan vekili olma olasılığı üzerinde de duruluyor.

Öte yandan CHP’nin grup başkan vekilleri açısından da değişiklik kaçınılmaz. Engin Özkoç’un vekil olmaması ve Engin Altay’ın da göreve aday olmamasıyla yeni grup başkan vekillerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu isimler arasında Zeynel Emre ve Murat Bakan gibi isimler öne çıkıyor. Grup başkan vekilliği için başvuranlar arasında Mahmut Tanal, Murat Emir, Ali Mahir Başarır da bulunuyor.

Kılıçdaroğlu bu dönem vekil olmadığı için boşalan grup başkanlığı görevine Özgür Özel’in geleceği belirtiliyor. Özel de dün yeni dönemde bu göreve aday olduğunu söylemişti.