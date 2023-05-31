İddia: Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin istifasını istedi

CHP'de kurmayların geleceğini şekillendirecek toplantılar dizisine başlarken, sıcak bir gelişme yaşandı.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi. İstifaların yarın MYK toplantısında görüşüleceği ve karara varılacağı kaydedildi.
Öte yandan görevden alınacak bazı MYK üyelerinin yeniden oluşturulacak MYK'de yer alacakları da öğrenildi.
CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor:
- Ahmet Akın
- Ali Öztunç
- Bülent Kuşoğlu
- Bülent Tezcan
- Devrim Barış Çelik
- Faik Öztrak
- Fethi Açıkel
- Gamze Akkuş İlgezdi
- Gökçe Gökçen
- Gülizar Biçer Karaca
- Lale Karabıyık
- Muharrem Erkek
- Oğuz Kaan Salıcı
- Selin Sayek Böke
- Seyit Torun
- Veli Ağbaba
- Yüksel Taşkın