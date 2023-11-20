Kılıçdaroğlu: Çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında "Partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu "Partimize yönelik iftiralar üzerine…" notuyla paylaştığı video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem, kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın."