Kılıçdaroğlu: CHP'yi eleştirmek spor haline geldi

14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri'nde gerçekleştirilen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "medyada CHP'yi eleştirmenin spor haline geldiğini" iddia etti.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlamış, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu yüzde 4 oranında farkla geçerek cumhurbaşkanı olmuştu.

Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı içinde tartışmalar yaşanırken, CHP içinde de "değişim" çağrıları başlamıştı.

'CHP'yi eleştirmek spor haline geldi'

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Kılıçdaroğlu'nun kısa süre önce Cumhuriyet'e gerçekleştirdiği ziyareti kaleme aldı.

Kongar, Kılıçdaroğlu'nun, aldığı yüzde 48 oy oranının doğru değerlendirilmediğini belirttiğini ve söz konusu oranın önemli olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Kongar, "Özgür Özel ne diyor?" başlıklı yazısında konuya ilişkin "Seçim sonrasında, yüzde 48 oranının doğru değerlendirilmediğini, bunun önemli bir oran olduğunu, medyada CHP’yi eleştirmenin bir spor haline geldiğini söylemiş ve değişim istekleri konusunda da parti içinde demokrasiyi işlettiklerini belirtmişti" ifadelerini kullandı.