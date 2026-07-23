Kılıçdaroğlu CHP'sinden Bahçeli'ye tepki: 'Ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?'

Özgür Özel’in salı günü resmen duyurduğu yeni partisinin, siyasi partilere yapılan devlet yardımından yararlanıp yararlanamayacağı gündeme gelmişti.

Ancak mevcut yasal düzenlemelerin, milletvekili transferiyle oluşacak yeni bir partinin Hazine yardımından yararlanmasının önünü kapatmasına karşın tartışmalar devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır" yorumunda bulunmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinden açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Bahçeli’nin açıklamasına, "Aynı 'etik' yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz" diyerek tepki gösterdi.

Sarı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı Hazine yardımına ilişkin 'etik' uyarısında bulunmuş. Kendisine şu soruları sormak gerekir: Aynı 'etik' yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?"

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