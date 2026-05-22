Kılıçdaroğlu CHP’nin YSK Temsilcisini görevden aldı

YSK, CHP'nin yaptığı 'Mutlak Butlan' itirazını reddettiğini açıkladı. YSK Başkanı yaptığı açıklamada mahkeme tarafından CHP'ye 'Mutlak Butlan' kararı ile birlikte atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldığını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti avukatı olarak görevlendirdiği Avukat Kadri Gökhan Sultan imzasıyla sunulan dilekçede de "Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından YSK temsilciliği görevinin sonlandırıldığı ve bu nedenle kurul nezdindeki başvurularının dikkate alınmaması gerektiği" yönündeki taleplerin yer aldığını kaydeden Mutta, "ilk başvuru hakkında verilen 'ret' kararı nedeniyle, bu talep yönünden ayrıca karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğini" söyledi.