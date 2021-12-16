Kılıçdaroğlu: CHP belediyelerinde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "CHP belediyelerinde en düşük ücret yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır" diye konuştu.