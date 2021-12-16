Akşener'den 'asgari ücret' yorumu: Demek ki muhalefete kulak vermek işe yarıyormuş

İYİP Genel Başkanı Akşener, "4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı, demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş" dedi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Kilis'e yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.

Akşener, buradaki esnaf ziyareti sırasında şöyle konuştu:

"Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş. İYİ Parti olarak iktidar ve muhalefet tanımını şöyle yapıyoruz; seçim olur seçmenler oy kullanır. O oyların sonucunda sandıklar açılır bir siyasi parti ya da birkaç siyasi parti iktidar olur. Seçmen iktidara hizmet etmeyi muhalefete de halkın avukatlığını yapma görevi veriyor."

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