Akşener'den 'asgari ücret' yorumu: Demek ki muhalefete kulak vermek işe yarıyormuş

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Kilis'e yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.

Akşener, buradaki esnaf ziyareti sırasında şöyle konuştu:

"Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş. İYİ Parti olarak iktidar ve muhalefet tanımını şöyle yapıyoruz; seçim olur seçmenler oy kullanır. O oyların sonucunda sandıklar açılır bir siyasi parti ya da birkaç siyasi parti iktidar olur. Seçmen iktidara hizmet etmeyi muhalefete de halkın avukatlığını yapma görevi veriyor."