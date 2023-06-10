Kılıçdaroğlu: Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası tartışma konusu olan anketlere dair de konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde önemli aşama kaydettiklerini söyleyerek, "Demokrasiye taraftar olanlar, demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir ama bunlar konuşulmuyor, unutuldu. Oysa bunların konuşulması lazım. Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk, sadece biz değil bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Ama beklentimiz olmadı" diye konuştu.