Kılıçdaroğlu: Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlardır

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine yönelik saldırıya ilişkin bir video mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu "Erzurum olayları" notuya paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanları korkutmak sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek.

Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tamamen budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bedeli vardır. Bunu da hepimiz ödemeye hazırız."

Akşener'den tepki: Korkutamazsınız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından bir açıklama yaparak saldırıya tepki gösterdi. Akşener şunları kaydetti:

"Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi ne beni ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz, bu seçimi sükûnetle kazanacağız."

Karamollaoğlu: Seyirci kalan idarecileri kınıyorum!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da İmamoğlu’na yönelik provokasyona sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi:

“Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Davutoğlu: Faili de azmettiricisi de bu kirli iktidardır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yaptığı paylaşımla saldırıya tepki gösterdi.

Davutoğlu "Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın. Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum’da Sayın Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun; bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs’ta ülkemiz huzura kavuşacak" ifadelerini kullandı.