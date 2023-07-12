Kılıçdaroğlu bugün Can Atalay'ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru onaylandı. Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te Marmara Cezaevi'nde (eski adıyla Silivri) Atalay'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Can Atalay 14 Mayıs seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını Hatay Adliyesi’nden aldıktan sonra tahliyesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Ancak Atalay henüz tahliye edilmedi.