Kılıçdaroğlu: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün HaberTürk TV'de katıldığı programdan bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı ve "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu, Fatih Altaylı'nın sunduğu programa dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu telefonla bağlanmıştı.

Teke Tek isimli programa konuk oldu. Kılıçdaroğlu ülke gündemine ilişkin açıklamalar yaparken programın farklı zaman dilimlerinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu programa bağlanarak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı görüntüde şu sözleri yer alıyor:

"Bu kadar konuştuk, Saray'a çağrı yaptım, neden bağlanmıyor? O da bağlansaydı. Benim doğruları söylemediğimi söyleseydi o da. Bugün gene bir sürü laf etmiş bana. Laf ediyorsa; bak ben buradayım, sen de Saray'ındasın. Açarsın telefonu, dersin ki 'Ey Kılıçdaroğlu' ya da 'Bay Kemal' dersin. 'Şöyle, şöyle, şöyle... Ben rüşvetçileri büyükelçi tayin etmedim' dersin. Diyemez, bağlanamaz, cesaret edemez."